Крыленко отчитал главу управления спорта Николаевского горсовета за проект, в котором не предусмотрено оборудование вентиляции в «Надежде»

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко отчитал начальника городского управления физкультуры и спорта Николаевского горсовета Олега Машкина за проект, в котором не предусмотрено проведение вентиляции в помещениях спорткомплекса «Надежда».

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 21 мая.

Так, Крыленко попросил спортивного управленца доложить касательно проведенного совещания в учреждении по вопросу оборудования вентиляции. На что Олег Машкин ответил, что в текущем проекте данные работы не предусмотрены.

Олег Машкин - Будет разработан в следующей части дополнительным проектом, который будет включать в себя вентиляции, капитальный ремонт помещений спортивных зал…, - сообщил Машкин.

В частности такой ответ первого вице-мэра не устроил, и он сравнил это с проблемным ремонтом школы №36.

- То есть мы идем путем 36 школы? Будет два-три проекта, два-три подрядчика и мы будем категорически не успевать? Как взять и завалить это дело, так у нас все специалисты. Вы понимаете, что у нас нет трех «Надежд», у нас только один спорткомплекс. Если вы хотите загубить эту работу, делайте три тендера, три подряда, три проекта и будем годами идти к этому. Мы уже, сколько обещали городу закончить 36 школу, и что? С одной стороны строит один, с другой стороны второй, как в том анекдоте: «Мы, администрация с одной стороны, а цыгане с другой», – интересовался Крыленко.

При этом у начальника управления спорта Машкина не нашлось слов, чтобы ответить Крыленко.

Напомним, что в Николаеве уже не один год планируют завершить ремонт школы №36. Ранее сообщалось, что все работы в школе №36 планировали завершить до 1 июля 2017 года.

Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.