«Вы доиграетесь!»: В мэрии Николаева работникам гороно пригрозили увольнением за возможный срыв открытия школы №36

Первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко пригрозил увольнением чиновникам управления образования горсовета за возможный срыв открытия школы №36, в которой не первый год идет ремонт.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 21 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, замначальника гороно Елена Завьялова сообщила, что на данный момент в проектно-сметную документацию по капремонту школы вносятся изменения, при этом отметила, что все сроки будут соблюдены и дети пойдут в школу 1 сентября, как и положено.

При этом, Владимир Крыленко сильно удивился услышанной информации, что в последний момент в документацию вносят изменения и предположил, что возможен срыв набора учащихся в классы. Однако Завъялова отметила, что это никак не повлияет на сроки сдачи объекта и его открытие.

- Вы доиграетесь! И вы лично, и все управление. Если будет завал по 36-й школе, разборка будет и здесь, и не только здесь, - предупредил Владимир Крыленко.

Также он поинтересовался вопросом, где и когда будут кормить детей.

Елена Завьялова - В помещении школы есть буфет, есть небольшая столовая, но основная столовая будет размещена в том здании, где сейчас проводится реконструкция. Там будет столовая и спортзал, - прокомментировала замначальница.

- Если вы не проявите упорство, если не будете там дневать и ночевать, мы ничего в этом году не получим! И знайте, крайних найти будет очень легко, мы посмотри кто это начинал, кто какие обещания давал – на совещаниях это все есть, - заявил Крыленко.

Также его интересовал вопрос касательно финансирования работ, на что Завъялова ответила, что «по предварительным расчетам необходимо где-то 6 миллионов 800 тысяч гривен». При этом Крыленко раскритиковал замначальницу, что та не владеет всей информацией, так как буквально в пятницу эту сумму удалось снизить.

- Вы должны прийти и поблагодарить заместителя городского головы в кабинете, которого эта сума значительно уменьшилась, про это вы знаете, а про пятничное совещание? Вот видите…, - говорил первый вице-мэр.

Юрий Степанец (крайний слева) В свою очередь, заместитель мэра по вопросам ЖКХ Юрий Степанец уточнил, что сумму снизили до 4,7 миллионов гривен.

- Вы понимаете или нет? Что это за проектные работы, которые можно изменить? Как это происходит? Кто это контролирует? Или это не ваша ответственность? Какая ваша функциональная обязанность? – интересовался Крыленко. – Финансы, ответила Завьялова. – А это не финансы? Я не хочу в данном случае идти по пути взысканий, потому что это нехорошо. Но если я еще раз услышу такие ответы, о том что не владеете ситуацией, поверьте решения примут. Я предложу городскому голове меня поддержать. Это для вас вопрос номер один, - пригрозил Владимир Крыленко.

Напомним, что в Николаеве уже не один год планируют завершить ремонт школы №36. Ранее сообщалось, что все работы в школе №36 планировали завершить до 1 июля 2017 года.

Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.