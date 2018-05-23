Николаевцы заняли первое место на Международном чемпионате «Золотой Байт» в номинации Startup challenge

Команда IT-специалистов из Николаева «MedLED» заняла первое место на 10-м юбилейном Международном чемпионате «Золотой Байт» в номинации Startup challenge, представив свою разработку по лечению повышенного билирубина у новорожденных.

Об этом сообщает компьютерная академия «ШАГ», которая является организатором данного чемпионата.

Финал чемпионата состоялся 19-20 мая в Киеве. Уникальные проекты от команд из Николаева были представлены в номинациях Short movie, Character Design, Startup challenge.

По результатам голосования членов жюри в номинации Startup challenge команда «MedLED» заняла 1-е место. Участники команды в составе Александра Беликова, Дмитрия Ремез и Павла Ткаченко представили перед жюри свою разработку по лечению повышенного билирубина у новорожденных.

По словам куратора проекта Александра Беликова, идея создания аппарата появилась после рождения четвертого ребенка в его семье.

– Когда у меня родился четвертый ребенок, появились проблемы с выпиской из роддома, т.к у ребенка обнаружили повышенный уровень билирубина. Стал вопрос о лечении с помощью фототерапии, во время лечения возникли проблемы с аппаратом, установленным в роддоме. Плохие лампы, которые могли привести к ожогам, необходимость в обеспечении хорошего спектра и обеспечении комфорта для новорожденных и их матерей. Так появилась идея сделать новый аппарат, который будет безопасным, комфортным в использовании и конечно же эффективным. Работа над проектом велась более 2-х лет, – рассказывает Беликов.

По его словам, решение принять участие в чемпионате «побудил интерес попробовать свои силы «в таком большом проекте и представить город Николаев на чемпионате Международного уровня».

– Все проекты были достойны победы. Участники из Львова, Грузии, Азербайджана представили очень серьезные проекты. До самого оглашения результатов мы им предрекали победу, – поделился Александр Беликов.

Отмечается также, что команды в номинациях Short movie, Character Design получили новый опыт в участии на Международном чемпионате, познакомились с ведущими специалистами и руководителями IT компаний.