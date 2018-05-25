Звоните бабушке в деревню, потому что в МИД Украины вам не ответят

За недолгое время работы в журналистике мне неоднократно приходилось сталкиваться с хамством, игнором и нежеланием вести нормальный диалог со стороны государственных служащих.

Совсем недавно, когда я писала материал по украинским морякам в заграничных тюрьмах, в Министерстве иностранных дел Украины мне так и не ответили на запрос относительно экипажа судна «Marti N», который уже второй год ждет суда в Испании.

Теперь же, получив информацию о том, что шестеро граждан Украины на судне «Gulf Pearl» под флагом Экваториальной Гвинеи оказались в заложниках у судового оператора на рейде порта Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов и уже четыре месяца голодают, я решила позвонить в МИД, чтобы получить подтверждение или опровержение. Дозвониться по номеру доступа к публичной информации оказалось, на удивление, легко. На том конце провода мужчина продиктовал номер, по которому я смогу назвать номер судна и мне помогут. Дозвонившись туда, я получила невероятное удовольствие от общения с сотрудником МИДа, по ощущению схожее на шоу «Рассмеши комика».

Выслушав мой вопрос, мужчина начал предлагать написать официальный запрос, так как «если вы журналист, то вам несложно будет написать несколько предложений». Услышав от меня, что я уже писала запрос и не получила на него ответ, мой собеседник решил несколько раз уточнить у меня куда же именно я писала и на том ли сайте я взяла контакты.

Усомнившись в том, что я «компетентный журналист», раз спустя месяц по памяти не могу назвать электронный адрес, по которому отправляла запрос и несмотря на то, что теперь я звоню совсем по другому судну, мужчина начал фантазировать, представляя, что я могла писать «бабушке в деревню» или попасть на «подставной» сайт МИД.

Наконец-то сдавшись, мой собеседник решил позвать человека, который может мне ответить. Рассказав все то же самое другому мужчине, я услышала, что судна «Gulf Pearl» нет на территории Ирана, а немного погодя: «а если и есть, то украинцев на нем нет». Несколько раз задав уточняющие вопросы, я поблагодарила и, в замешательстве, положила трубку.

Рассказав о случившемся своему коллеге Вадиму Богданову, я не понимала, как могло случиться, что письмо от моряков есть, а судна их там нет. Я предположила, что спрашивала про Иран, а на самом деле они могут территориально находится возле него. «Да бред, там же в МИДе не дураки сидят, неужели бы они не ответили бы, мол, да, это судно есть, но не в Иране, а в ОАЭ», - подумала я. И Вадим решил им перезвонить.

И вот спустя 10 минут, после моего звонка, по той же информации, которую я им сообщала, Вадиму отвечают, что на рейде возле эмирата Шарджа (ОАЭ) стоит судно «Gulf Pearl» и что на нем есть украинские моряки. Потрясающе, правда?

Если в первом случае я предполагала, что мой запрос мог случайно остаться непрочитанным, потеряться и тому подобное, то сейчас я делаю вывод, что работники МИДа, которые представляют нашу страну на международной арене, относятся к своей работе спустя рукава и не считают нужным сообщать журналистам проверенную информацию.

Так о какой помощи морякам можно говорить, если в ведомстве достоверно не знают есть украинские моряки в другой стране или нет?