«Бой быков – национальный позор»: В Испании десятки тысяч людей протестовали против корриды

В воскресенье, 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением «Бой быков – насилие».

Об этом сообщает DW.

40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных. Протестующие также призывали исключить корриду из списка Национального наследия Испании.

Демонстранты несли плакаты с надписью «Бой быков - национальный позор». На центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль около 500 активистов разломали бандерильи (небольшое копье, которое бросают в быка при бое с ним) и выпустили облако красного порошка. Таким образом они пытались обратить внимание, что ежегодно в Испании во время боя быков погибают 20 тыс. животных.

Напомним, в июне 2017 года во Франции на корриде погиб известный испанский тореадор Иван Фандино.