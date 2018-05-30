Неограниченное количество тренировок в тренажерном зале СК Легион!

Спортивный клуб Легион проводит распродажу абонементов на безлимитное посещение тренажерного зала в летний период по очень выгодной цене - ЗА 750 грн.

Позаботьтесь о своем активном лете заранее! Акционное предложение от СК Легион - отличный шанс поддерживать свою спортивную форму все лето! Больше не надо подсчитывать оставшиеся тренировки и ежемесячно покупать абонементы. Купив ОДИН АБОНЕМЕНТ со скидкой, вы получаете неограниченное количество тренировок до 31 августа.

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Спортивный клуб Легион предлагает оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренера зала имеют опыт проведения тренировок как для снижения лишнего веса, так и для набора массы.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagramи Facebook, а также по т.0982810068э

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).