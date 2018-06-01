Новые вкусы крафтоврго пива уже в «OmertA»!

Как и обещали, OmertA продолжает знакомить Вас с новыми сортами крафтового пива в Николаеве!
Встречайте!!!
Британский сладкий стаут "Sweet Dreams"
Плотность 16
Крепость 5,3%
Горечь 45 IBU
IPA Special
Плотность 14
Крепость 5%
Горечь 55 IBU
Каждая варка этого индийского светлого эля уникальна. Как любой IPA, Special обладает ярко выраженным горьким вкусом и сильным ароматом хмеля.Тёмный эль с добавлением розмарина и лимона. Это нужно только пробовать, описанию не поддаётся!
Дюссельдорфский альтбир
Плотность 13,5
Крепость 4,5%
Горечь 27 IBU
Ароматный, чуть горьковатый эль медного цвета с насыщенным вкусом и приятным запахом черного хлеба. Хмелевая горечь идеально сбалансирована ощутимым вкусом солода, сильным, но не резким. Альтбир не очень крепкий, а потому идеально подходит для застолья и длительных посиделок с друзьями за бокалом.
Dark Rosemary Ale
Плотность 16
Крепость 5,3%
Горечь 45 IBU
Тёмный эль с добавлением розмарина и лимона. Это нужно только пробовать, описанию не поддаётся!
Ждем Вас на пересечении улиц 3-я Слободская и Колодезная (пр. Центральный 152А)
Бронь столиков и любые другие вопросы: 0503763535 и 0633763535 www.omerta.mk.ua