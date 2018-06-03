Американский журнал «Time» воссоздал свою обложку в воздухе с помощью почты тысячи дронов

Обложку нового номера американского журнала «Time» создали беспилотники.

Об этом сообщает издание Petapixel.

958 беспилотников выстроились в воздухе таким образом, чтобы воспроизвести внешний вид кавера журнала, а еще один беспилотник их сфотографировал.

Для реализации этой идеи руководство Time пригласило к сотрудничеству команду специалистов с Intel, которые ранее создавали подобные проекты с использованием беспилотников.

Зрелище называют одним из самых масштабных среди аналогов: высота выстроенной беспилотниками обложки составила около 100 метров.