Коблевский клуб «Brazil» зовет на свое открытие и обещает устроить супершоу

Один из самых эпатажных ночных клубов южной Украины - «Brazil» в Коблево открывает свой незабываемый сезон!

«Brazil» был, есть и будет первым из первых и лучшим из лучших, передает «Коблево.news».

Свое звание он готов снова подтвердить, пригласив всех на супершоу с участием специально гостя из Германии, колоссально зажигательного, одного из самых востребованных саунд-продюсеров в мире – Бена Делэя.

Его канал на YouTube насчитывает более 40 миллионов просмотров, а его последний хит «I Never Felt So Right» в течении четырех месяцев оставался на первом месте в хит-параде Beatport Top100.

На сегодняшний день трек успешно продвигает вверх в известном во всем мире рейтинге Shazam, так как был запрошен больше 800 тысяч раз, и получил более 10 миллионов просмотров на Youtube и Facebook.

Ben Delay также является владельцем одного из самых продаваемых независимых лейблов последнего десятилетия – Sugarland Records, успешно продавая более 100 000 экземпляров своих релизов только на виниле.

Его ремиксы на синглы – это лидеры мировых чартов.

Миксуя пробивной бас, сладкие аккорды синтезатора и необычные вокальные обработки, музыкант создает новую волну современной хаус-музыки и беспощадно накрывает ею весь клубный мир, выступая в лучших залах, «прокачивая» толпы поклонников.

Клуб «Brazil», способный расшевелить любого унылого ботаника, и BEN DELAY, способный воодушевить любого ворчащего брюзгу, в эту ночь накроют гостей волной сумасшедшего драйва.

В программе открытия максимальное количество артистов, экстравагантное и красивейшее шоу, феерические спецэффекты и, как никогда, красивые и эротичные, прекрасные и грациозные девушки.

Крутая атмосфера, качественный звук, пикантные коктейли, профессиональные бармены и первоклассная кухня.

Каждый гость открытия сезона 2018 в «Brazil» гарантированно получает пропуск во Вселенную, где не существует понятий «правильно» и «неправильно», где теряют свое значение стереотипы и надуманные пуританские законы. Здесь все возможно и все доступно, даже то, что когда-то являлось лишь во сне.

«Brazil» приготовил взрывной вечер, который зарядит его гостей на весь оставшийся сезон энергией , жаждой удовольствий и незабываемых впечатлений!

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