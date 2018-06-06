«Как такое могло произойти?»: В Николаевском облсовете проверят законность реформирования газеты «Рідне Прибужжя»

Депутаты Николаевского облсовета хотят обратиться в полицию, чтобы прояснить законность ликвидации коммунального предприятия «Редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Об этом стало в ходе заседания комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связям с органами местного самоуправления и средствами массовой информации во вторник, 5 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам заместителя начальника отдела по вопросам аренды и приватизации имущества коммунальной собственности Инны Панкул, коммунальное предприятие завершило свое реформирование и по состоянию на 11 мая зарегистрировано как частное предприятие.

- Касательно окончательного разрешения имущественных вопросов «Рідне Прибужжя» предоставит нам все необходимые документы. К сожалению, на данный момент они нам еще не предоставили документы, касающиеся завершения своего реформирования. Со стороны Облгосадминистрации будут предприняты соответствующие управленческие решения по дальнейшей передаче этих помещений, которые находились в оперативном ведении редакции другому балансодержателю. Также будет заключен договор аренды с реформированной редакцией на 15 лет с соответствующей арендной платой, предусмотренной для бюджетных учреждений, — рассказала она.

Она отметила, что в дальнейшем недвижимое имущество будет передано другому учреждению общей собственности.

В ответ члены комиссии возмутились таким решением и поинтересовались, кто дал разрешение на реформирование предприятия. Выяснилось, что облсовет не голосовал за это, а ещё в 2016 году поддержал инициативу трудового коллектива о реформировании на втором этапе.

- Вот мне кто-то может объяснить, как получилось, что мы не принимали решение о закрытии коммунального предприятия, а оно сегодня закрыто? А нам говорят, что только облсовет вправе принимать такое решение, — спросил Михаил Талпа.

В свою очередь Вадим Олабин поинтересовался, проводилась ли инвентаризация перед реформированием и какое имущество досталось работникам предприятия.

- Есть имущество чисто редакции. Это фотоаппараты, стулья, столы и остальное имущество. Была ли определена балансовая стоимость этого имущества? Что конкретно забрала с собой редакция бывшего коммунального предприятия? У них сейчас в управлении юстиции зарегистрировано предприятие с уставным фондом в 100 гривен. Они что забрали имущества на 100 гривен? — спросил депутат.

В ответ Панкул сообщила, что на данный момент редакция не передала им акт, в котором содержится эта информация. После чего Олабин посоветовал им внимательно прочитать статью Уголовного Кодекса Украины «Халатность».

- Облсовет дал возможность вам управлять своей собственностью. Вы – управленцы. В то же время мы не понимаем, куда делось имущество. Я вам констатирую факты. Уставной фонд нового ЧП – 100 гривен. Куда подевались стулья, столы, фотоаппараты и все остальное имущество? Где оно сейчас? — продолжил возмущаться он.

В ответ чиновница объяснила, что все управленческие решения с момента действия закона о реформировании осуществлял только владелец и они не могли юридически повлиять на это до 11 мая.

По закону, редакция получила в аренду на 15 лет здание площадью в 200 квадратных метров, часть помещений в котором сдаются в субаренду.

- С 11 мая мы написали письма арендаторам и приостановили временно поступление 50% арендной платы на счета ЧП. Потому что они уже не имеют права их получать. После того, как будет передано соответствующему учреждению это имущество, они будут зачислены соответствующему балансосодержателю. А областной бюджет как получал 50%, так и получает, - рассказала Пинкул.

В итоге члены комиссии приняли решение обратиться в полицию с целью выяснить законность ликвидации предприятия и в ближайшее время лично посетить редакцию.

Напомним, что в марте 2016 года депутаты Николаевского областного совета поддержали реформирование коммунального печатного СМИ «Рідне Прибужжя» и предоставили согласие на приватизацию газеты трудовым коллективом.