Китайская компания инвестирует около €500 миллионов на строительство ветроэлектростанции на Херсонщине

Китайская компания «MINGYANG CO. LTD» инвестирует около 500 миллионов евро в строительство ветроэлектростанции мощностью 500 МВт на территории Генического района Херсонской области.

Об этом сообщает Национальный промышленный портал, ссылаясь на пресс-службу Херсонской ОГА.

Херсонская областная государственная администрация подписала с Государственным предприятием «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», компанией «MINGYANG CO. LTD» и Генической РГА меморандум об осуществлении совместной инвестиционной деятельности для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Херсонщины.

Стороны договорились о сотрудничестве в реализации проекта в области возобновляемой энергетики, а именно строительстве ветроэлектростанции мощностью 500 МВт и производства комплектующих на базе отечественного предприятия.

Таким образом, «MINGYANG CO. LTD» обязуется привлечь ориентировочно 500 млн евро инвестиций в строительство ВЭС, а завод должен создавать условия для изготовления крупногабаритных деталей и ветротурбин.

Ранее сообщалось, что предприятие из Азии планирует построить в 2019 году на Николаевщине крупнейшую в Восточной Европе ветровую электростанцию.