Погранслужба подтвердили нарушение границы Венгрии самолетом с территории Украины - возможно это были контрабандисты

Пограничники проводят оперативные мероприятия по установлению самолета, который пересек границу с Венгрией.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

«Ночью с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летающий объект на радарах. Это была малая летающая цель. Возможно, это был самолет, а возможно - дельтаплан. Сказать трудно», - заявил Слободян.

По его словам, из-за нарушения границы украинским самолетом в Венгрии действительно объявили военную тревогу и привели самолеты в повышенную боевую готовность.

«Они привели самолеты в повышенную боевую готовность, но в небо самолеты не поднимали. ...Не мы объявляли тревогу, думаю что ее уже отменили», - добавил Слободян.

Спикер отметил, что по факту пересечения венгерской границы с территории Украины не было возбуждено уголовное производство, так как нет подтвержденного факта и задержанного летального аппарата. Также, по словам Слободяна на данный момент пограничники обеих сторон проводят оперативные мероприятие и поисковые действия.

«Правоохранители пытаются установить, что это был за летательный аппарат и с какой целью нарушена граница», - добавил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, вероятно, это был самолет или дельтаплан контрабандистов.

«Мы подтверждаем, что контрабандисты в последнее время усилили использования малой авиации из-за того, что мы усилили охрану госграницы. Такие факты действительно имеют место», - подчеркнул Слободян.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 10 июня, украинский самолет нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, из-за чего последняя привела свои воздушные силы в боевую готовность.