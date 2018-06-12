Николаевец построил дом в виде 12-гранника и хочет отдать его на нужды военных

Николаевец Анатолий Скубак создал дом в виде 12-гранника и отдаст его под реабилитационный центр участникам боевых действий.

Об этом сообщает «Голос Украины».

Сооружение имеет 20 вершин и 30 ребер. Мужчина начал возводить его еще в мае 2014 года. Рабочих не нанимал, все делал своими руками.

- Идея вызревала 40 лет. Я хотел построить комфортное, уютное жилье. На этот дом меня вдохновили события в Украине, которые начались в ноябре 2013 года. В интернете нашел то, что было необходимо в этом направлении, хотя информации было очень мало. Я поставил себе цель: если мне это нужно, то найдутся и деньги, - рассказал архитектор.

На материалы Анатолий потратил 5 тысяч долларов. Помогали и соседи. Дом стоит на земле без фундамента. Вес – 13 тонн. Площадь – 270 кв.м.

- Сначала я хотел сделать абсолютно чистое экологическое сооружение, но не удалось. Половину дома я заложил камышом для теплоизоляции, а наверху камыш выпадал. Поэтому изолировал пенопластом. Ветра я не боюсь, поскольку в доме совершенно обтекаемая форма, и он выдерживает любой натиск, - отметил архитектор.

В сооружении два этажа, Анатолий хочет построить и третий. Строительство Анатолий Скубак планирует завершить через четыре месяца. Затем он отдаст его под реабилитационный центр для украинских военнослужащих.