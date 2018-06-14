Украинский поэт считает Николаев патриотичнее Одессы: «У вас лучшее положение с украинским вопросом»

Украинский поэт, общественный деятель, бывший политзаключенный Олекса Резникив, который родился в Николаеве, но живет в Одессе, считает, что николаевцы более патриотичны, чем одесситы.

Об этом он сказал в среду, 13 июня, во время пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам поэта, который также является создателей организации «Народный рух Украины», в Николаеве это движение более развито, чем в Одессе. По его мнению, отсутствие патриотичных настроений в Одессе и повлияло на то, что произошло 2 мая, 2014 года.

— Я сравниваю «Рух». Вот у вас Диденко (Юрий Диденко - ПН) – глава «Руха». В Одессе не было, только теперь сделали помещения, до этого не было. У нас не было украинского юга. Может из-за этого и случились события 2 мая, когда погибли 40 сепаратистов и 4 украинца. У вас лучшее положение с украинским вопросом, чем в Одессе, - отметил Олекса Резникив.

Отметим, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими активистами, которые напали на людей. В результате нападения погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана. Из-за столкновения часть антимайдановцев скрылись в доме профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибли 42 человека.

Напомним, 27 мая, в Николаеве сотни людей прошлись маршем в традиционных и стилизованных украинских нарядах.