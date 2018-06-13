«Зачем?»: С территории николаевской спортшколы украли 25-килограммовый бетонный мяч

В Николаеве с клумбы на территории КДЮСШ «Коммунаровец» украли 25-килограммовый футбольный мяч.
Видео кражи опубликовал Ваня Кулин на своей странице в Facebook.
«На видео можно увидеть, как среди обычного рабочего дня, подросток, проникнув на территорию, похищает из клумбы бетонный футбольный мяч, который весит 25 килограмм и стоит 500 гривен! Кто-то может объяснить, зачем он ему понадобился? Выход из этой ситуации какой? Установить 3-метровый забор и ворота, все завесить колючей проволокой и никого не пускать? Большое спасибо полиции - прибыли через 5 минут после вызова! Надеемся, что им удастся найти юного вора», - написал он.
Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный украл газонную траву, уложенную возле дома.
Также в Николаеве две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Еще в николаевском сквере «Обувщик» неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы. А ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.