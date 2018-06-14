Николаевцы почтили память 49 военных, погибших в сбитом террористами самолете Ил-76

В четверг, 14 июня, николаевцы возложили цветы к мемориалу «Струны памяти», вспомнив 49 погибших десантников и летчиков, которые разбились в самолете Ил-76 в результате террористического акта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Почтить память погибших пришли первые лица города и области – председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко с заместителями – Вячеславом Бонем и Евгением Шевченко. Также присутствовал николаевский городской голова Александр Сенкевич, прокурор области Тарас Дунас, силовики, депутаты и горожане.

Обратившись к присутствующим, Алексей Савченко отметил, что ответственность за трагедию лежит на России, которая должна ответить за это по закону.

— Сегодня вспомнили самолет, относительно которого был совершен террористический акт в «Луганской народной республике». Почему я так говорю? Потому что совершен террористический акт. И этот террористический акт должен войти в историю ответственности Российской Федерации за преступления против народа Украины. Я надеюсь, настанет время, когда они все предстанут перед судом, - сказал Алексей Савченко.

Присутствующие почтили память военных минутой молчания, после которой прошел молебен. Также представители власти и горожане возложили цветы к мемориалу.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины «Ил-76». Самолет сбили российско-террористические войска, захватившие тогда аэропорт Луганска. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа (пилотов Мелитопольской бригады транспортной авиации), находились 40 десантников 25-й бригады. Все они погибли.