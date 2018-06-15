У кого-то зашкаливает алчность

Нет, это не промзона Авдеевки и не Широкино. Это самый что ни на есть центр мирного города Николаев.

Ну никак не понимаю я наших уважаемых депутатов, которые никак не хотят передать этот злополучный, трагический недострой тем, кто в состоянии вложить деньги и сделать из него медицинский центр! Что плохого в том, что государственный университет преобразит эту разруху в современный комплекс? Каких инвесторов мы зазываем на страницах всех СМИ и во всех интервью из разных уст, если не даём работать и развиваться нашим, своим, да ещё и государственным организациям?!

Наверное, чего-то не понимаю... или не знаю... Или у кого-то алчность зашкаливает, чтобы нажать кнопку «За» ради развития города, а не себя любимого...