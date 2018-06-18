Моему любимому Нарколаеву посвящается!

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Глава 2. СПАСИБО, БОГУ, ЧТО ЖИВОЙ! (Исповедь отца наркомана) Отрывок из книги издателя журнала «Горожанин» Юрия ЮРИНА

Глава 2. СПАСИБО, БОГУ, ЧТО ЖИВОЙ! (Исповедь отца наркомана)

Отрывок из книги издателя журнала «Горожанин» Юрия ЮРИНА

В наше время и в нашем любимом городе нужно иметь незаурядное мужество и терпение, чтобы решиться на борьбу с наркомафией, пронизавшей своими щупальцами все сферы жизни Николаева. Процент людей, связанных с доставкой, распространением и потреблением наркотиков просто ужасает. Не меньший вред здоровью, благополучию и развитию города наносит алкоголизм и табакокурение.

Но масштабы трагедии, которая творится на глазах властей,силовиков, общественных деятелей и т.н. активистов не осознаются или замалчиваются. Разного рода обличители «молчат в тряпочку», когда речь идет об явлении, которое по своим негативным последствиям намного превосходит все другие проблемы, действительные и вымышленные, которые стараниями недальновидных политиков и журналистов у нас на слуху. В современых условиях на борьбу с наркомафией могут решиться только закоренелые идеалисты или люди, в личном плане кровно заинтересованные в сворачивании нарколизации и алкоголизации. Я - и тот с и тот, и другой. Я один из немногих родителей, кто сразу же признал, что мой сын стал наркоманом. Я начал борьбу за сына, борьбу с наркоманией и алкоголизмом. Но… не был поддержан! То-есть, многие выражали мне сочувствие, некоторые пытались мне помочь. Многие родители, такие же горемыки, как и я, обращались за советом. Должностные лица, медики и правоохранители, по долгу службы подключались к моей борьбе, но – в рамках служебного долга, не более того. Однако настоящего, тотального общественного противодействия наркотизаторы и алкоголизаторы наших детей так и не встретили.

Спрут разрастается! Попытки противодействия со стороны милиции (полиции), общественников, врачей-наркологов робки и недостаточны, а широкого общественного осуждения не получается. Более того, под предлогом защиты прав человека подвергаются преследованиям общественные и религиозные организации, доказавшие свою эффективность в реабилитации наркозависимых. Позиции созависимых (сердобольных родителей и сочувствующих друзей и роственников) крепнут и мешают эффективной суровой борьбе, которая в данном случае только и может помочь.

Наркомания – не болезнь, а ужасное социальное зло, которое преодолевается только бескомпромиссным противодействием.

Долгое время я пребывал в состоянии перманентной борьбы с наркомафией, терпел постоянные угрозы и прямые преследования со стороны распространителей зелья. Я терпел, когда мне били стекла в доме, но это меня не сломало. Терпел, когда отобрали фотоаппарат - подарок В.Д.Чайки,- после того, как мы с Еленой Кабашной закрывали точки по продаже курительных смесей. Она настояла на том, чтобы мы перешли от обличений к прямому противодействию. Я не испугался, когда поступали бесконечные угрозы по телефону от наркоторговцев, которых я нервировал своими выступлениями в прессе.

Но когда мой дом, где живут моя дочь, зять и двое маленьких внуков, забросали "коктейлями Молотова"… Причем забросали дважды - с первого раза не загорелось..... Спасибо полицейским, которые таки поймали и выследили поджигателя, и этот терпила-нарколыга получил свой срок! Мне даже теперь абсолютно не интересно кто его заказал.....

Тут я понял, что моя деятельность выглядит, как противоборство Дон Кихота с ветряными мельницами, и что стратегию борьбы с наркоманией и алкоголизмом мне нужно кардинально видоизменить: эффективно бороться с этой чумой можно только опираясь на постоянную широкую поддержку общественности. А для этого она, общественность, должна отказаться от своего излюбленного тезиса «моя хата с краю». Ведь при нынешних масштабах наркотизации и алкоголизации беда очень просто может постучаться в каждый николаевский дом!

Достучаться до понимания обычного человека проще всего через его эмоциональное восприятие. И я понял, что нужно использовать художественные, литературные средства, чтобы создать могучий и единый фронт борьбы с наркотиками.

Отныне я прекращаю неравную и бесперспективную «лобовую» борьбу с наркоторговцами и сосредотачиваюсь на творческой деятельности – издании книги «Спасибо, Богу,что живой!" (исповедь отца наркомана) и на написании и постановке пьесы – трагикомедии «Город ВУРДАЛАКОВ»...

Приглашаю всех сочувствующих этому благородному делу на мои творческие вечера ,премьеру и презентации...

Юрий Юрин

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