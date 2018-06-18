Моему любимому Нарколаеву посвящается!

Глава 2. СПАСИБО, БОГУ, ЧТО ЖИВОЙ! (Исповедь отца наркомана)

Отрывок из книги издателя журнала «Горожанин» Юрия ЮРИНА

В наше время и в нашем любимом городе нужно иметь незаурядное мужество и терпение, чтобы решиться на борьбу с наркомафией, пронизавшей своими щупальцами все сферы жизни Николаева. Процент людей, связанных с доставкой, распространением и потреблением наркотиков просто ужасает. Не меньший вред здоровью, благополучию и развитию города наносит алкоголизм и табакокурение.

Но масштабы трагедии, которая творится на глазах властей,силовиков, общественных деятелей и т.н. активистов не осознаются или замалчиваются. Разного рода обличители «молчат в тряпочку», когда речь идет об явлении, которое по своим негативным последствиям намного превосходит все другие проблемы, действительные и вымышленные, которые стараниями недальновидных политиков и журналистов у нас на слуху. В современых условиях на борьбу с наркомафией могут решиться только закоренелые идеалисты или люди, в личном плане кровно заинтересованные в сворачивании нарколизации и алкоголизации. Я - и тот с и тот, и другой. Я один из немногих родителей, кто сразу же признал, что мой сын стал наркоманом. Я начал борьбу за сына, борьбу с наркоманией и алкоголизмом. Но… не был поддержан! То-есть, многие выражали мне сочувствие, некоторые пытались мне помочь. Многие родители, такие же горемыки, как и я, обращались за советом. Должностные лица, медики и правоохранители, по долгу службы подключались к моей борьбе, но – в рамках служебного долга, не более того. Однако настоящего, тотального общественного противодействия наркотизаторы и алкоголизаторы наших детей так и не встретили.

Спрут разрастается! Попытки противодействия со стороны милиции (полиции), общественников, врачей-наркологов робки и недостаточны, а широкого общественного осуждения не получается. Более того, под предлогом защиты прав человека подвергаются преследованиям общественные и религиозные организации, доказавшие свою эффективность в реабилитации наркозависимых. Позиции созависимых (сердобольных родителей и сочувствующих друзей и роственников) крепнут и мешают эффективной суровой борьбе, которая в данном случае только и может помочь.

Наркомания – не болезнь, а ужасное социальное зло, которое преодолевается только бескомпромиссным противодействием.

Долгое время я пребывал в состоянии перманентной борьбы с наркомафией, терпел постоянные угрозы и прямые преследования со стороны распространителей зелья. Я терпел, когда мне били стекла в доме, но это меня не сломало. Терпел, когда отобрали фотоаппарат - подарок В.Д.Чайки,- после того, как мы с Еленой Кабашной закрывали точки по продаже курительных смесей. Она настояла на том, чтобы мы перешли от обличений к прямому противодействию. Я не испугался, когда поступали бесконечные угрозы по телефону от наркоторговцев, которых я нервировал своими выступлениями в прессе.

Но когда мой дом, где живут моя дочь, зять и двое маленьких внуков, забросали "коктейлями Молотова"… Причем забросали дважды - с первого раза не загорелось..... Спасибо полицейским, которые таки поймали и выследили поджигателя, и этот терпила-нарколыга получил свой срок! Мне даже теперь абсолютно не интересно кто его заказал.....

Тут я понял, что моя деятельность выглядит, как противоборство Дон Кихота с ветряными мельницами, и что стратегию борьбы с наркоманией и алкоголизмом мне нужно кардинально видоизменить: эффективно бороться с этой чумой можно только опираясь на постоянную широкую поддержку общественности. А для этого она, общественность, должна отказаться от своего излюбленного тезиса «моя хата с краю». Ведь при нынешних масштабах наркотизации и алкоголизации беда очень просто может постучаться в каждый николаевский дом!

Достучаться до понимания обычного человека проще всего через его эмоциональное восприятие. И я понял, что нужно использовать художественные, литературные средства, чтобы создать могучий и единый фронт борьбы с наркотиками.

Отныне я прекращаю неравную и бесперспективную «лобовую» борьбу с наркоторговцами и сосредотачиваюсь на творческой деятельности – издании книги «Спасибо, Богу,что живой!" (исповедь отца наркомана) и на написании и постановке пьесы – трагикомедии «Город ВУРДАЛАКОВ»...

Приглашаю всех сочувствующих этому благородному делу на мои творческие вечера ,премьеру и презентации...