Николаевский вуз призывает выпускников воспользоваться своим шансом и получить желаемую профессию

Международный классический университет им.П.Орлика подготовил обращение к абитуриентам.

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Ты мечтаешь стать успешным? Достичь того, что не смогут другие? Прожить яркую и счастливую жизнь?

Мы подскажем тебе, как это сделать....

1.ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ

Познакомься со специальностями нашего университета. Поверь, здесь есть из чего выбрать.

Обрати внимание на специализации. Они поднимут твой рейтинг на рынке труда и помогут найти свою нишу в бизнесе...

ФАРМАЦИЯ (фармация ветеринарная; фармация в косметологии; побочное действие лекарственных средств)

МЕДСЕСТРИНСТВО (лечебное дело; акушерство; косметология; диетология; массаж и ЛФК)

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ (эксплуатация медицинской техники; функциональная диагностика)

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЭРГОТЕРАПИЯ (диетотерапия; фитнес; пилатес; массаж и ЛФК; психологическая терапия и реабилитация)

ПСИХОЛОГИЯ (психология креативности; медицинская психология; психология бизнеса; психология стресса и кризисных ситуаций)

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (психология в дошкольных учреждениях; дефектология и логопедия; иностранный язык в детском саду)

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (психология в начальной школе; дефектология и логопедия; иностранный язык в начальной школе)

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО (интерактивный ресторанный бизнес; анимация; инновационные технологии; туристический бизнес)

ТУРИЗМ (курортология; международный туризм; гостинично-ресторанный бизнес; гид, экскурсовод, переводчик в туризме)

ПРАВО (патрульно-полицейская служба; адвокатура; нотариат; следствие и прокуратура)

ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО (геодезия в строительстве; страхование и оценка земли и недвижимости; правовое регулирование земельных отношений)

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (организация международных перевозок; транспортный менеджмент и логистика)

ЖУРНАЛИСТИКА (телерадиожурналистика; интернет-журналистика; реклама в СМИ)

МАРКЕТИНГ (менеджер продукта; маркетолог продукта; интернет маркетинг; рекламный бизнес; дизайн веб-ресурсов)

ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ (страхование земли и недвижимости; социальное, медицинское, пенсионное страхование; бизнес аналитика)

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (таможенный контроль и аудит; бизнес аналитика)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (биржевые технологии онлайн; товароведение в международном бизнесе и таможенном деле; риэлторская деятельность; интернет-коммерция)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (кибер-безопасность; дизайн веб-ресурсов; программное обеспечение систем)

II. ВЫБЕРИ УНИВЕРСИТЕТ

Именно университет им.П.Орлика даст тебе то, что не смогут другие. Почему?

Давай попробуем разобраться....

1.Выбор специальностей, востребованных на рынке труда Украины и мира, у нас очень широк.

2. Независимо от результатов ВНО каждый найдет в нашем вузе свое место, (ведь успешными в жизни становятся не только отличники, но и хулиганы с троечниками).

3. Заработать на учебу и стать финансово независимым от родителей реально. Дуальная система образования, по которой обучаются немецкие и наши студенты, соединяет учебу с полезной, интересной и ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ практикой в разных уголках мира.

4.У нас ты сможешь обучаться по ДВУМ специальностям, оплачивая за вторую всего 50% (на рынке труда более ценятся универсальные специалисты, например, IT-шники со знаниями маркетинга).

5.Ты всегда мечтал быть ЧЕЛОВЕКОМ МИРА. Тебя привлекают разные страны. Ты хочешь найти себя в каждой из них.....

Программы двойных дипломов с вузами Америки и Европы, возможность практики и трудоустройства у признанных мировых работодателей, это достойная помощь на пути к цели.

III. ПРОВЕРЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЧЬ ТЕБЕ СТАТЬ ТАКИМ, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ

1.Наш вуз единственный в Николаеве, имеющий СОБСТВЕННУЮ успешную и признанную базу практики, это:

ШКОЛА «ГИПАНИС-ЭОС» (в десятке лучших в Николаевской области, неоднократный победитель рейтингов ВНО, призёр Национального конкурса «Благотворительная Украина»)

ДЕТСКИЙ САД «ГРАНД ГИПАНИС» (неоднократный победитель республиканских рейтингов «Лидер отрасли», «Деловая гордость Украины», «Звезда качества»)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РЕА-МЕД» (лидер республиканского рейтинга «Лидер отрасли», призёр Национального конкурса «Благотворительная Украина»),

- Все они, как и туристическая компания «Кенгуру», входят в структуру университетского комплекса и позволяют ежедневно обучать студентов на лучших образцах.

2.Наши студенты имеют возможность зарабатывать не только на практике. Вуз стимулирует маркетинговые, учебные, научные и творческие успехи студентов.

3.Эффективно работает система грантов на бесплатное и льготное обучение. Значительная часть программ ориентирована на участников АТО. Это наш долг перед людьми, рисковавшими жизнью за счастливую и мирную Украину.

4.И главное…

80% людей, которые будут обучать тебя в вузе, это доктора и кандидаты наук. И это не теоретики, с трудом понимающие, что такое бизнес и практическая работа по специальности.

IV. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

1. Если ты живешь не в Николаеве и не имеешь возможности выехать на учебу, вуз придет к тебе домой.

Нами разработана уникальная модель обучения, соединяющая элементы кейсовой, дистанционной, дневной и заочной форм обучения, позволяющая переносить значительную часть учебной работы на места проживания студентов.

2. Университет им.П.Орлика осуществляет подготовку от рабочей профессии до аспирантуры.

Для выпускника девятого класса подготовка может начаться с уровня младшего специалиста

Школьники 10-11 классов, параллельно со школой, могут заочно начать освоение рабочей профессии (напримерчрезвычайно востребованного сегодня СТЮАРДА) и, таким образом, значительно сократить время своего обучения в вузе.

Выпускников 11 класса мы ждем на бакалавриате.

Младшие специалисты продолжают обучение в качестве бакалавров, бакалавры становятся магистрами, а магистры - аспирантами.

3. Если ты выбрал наш вуз, но сомневаешься в выборе профессии, приходи на тестирование и консультацию с психологами. Они помогут утвердиться в выборе или найти другие варианты. ВЕДЬ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ!

V. ИСПОЛЬЗУЙ ШАНС НАЧАТЬ УЧЕБУ В ЭТОМ ГОДУ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ СДАНО ВНО ИЛИ НЕ НАБРАНО НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Специалисты нашего университета разработали разнообразные программы действий для абитуриентов, которые не сдали ВНО или недобрали необходимое количество баллов для поступления. Эти программы позволяют каждому человеку, желающему учиться, найти свой вариант получения высшего образования.

Для каждой индивидуальной ситуации разработан алгоритм, получивший название «Шанс». Задача «Шанса» учесть особенности ситуации, сложившейся у абитуриента, и предложить модель входа в образовательное пространство, позволяющую получить образование искомого уровня, не терять год, а иногда, даже выиграть во времени.

Абитуриентов, желающих начать обучение в этом году и найти наилучшую учебную программу очной, заочной и дистанционной модели обучения, университет имени Пилипа Орлика ежедневно приглашает на консультации по телефону приемной комиссии (0512) 59 30 01, (0512) 55 07 36, (050) 394 72 87, а также по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, сайт mku.edu.ua

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, напоминаем, что до конца июня наш университет предлагает вам забронировать места на 2018-2019 учебный год по ценам 2017 года.

МЫ ПОМОГАЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ! У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!