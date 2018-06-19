«Поверь в себя, не бойся, поступай», – в Николаеве студенты провели акцию для выпускников школ, не сдавших ВНО

Студенты университета имени П. Орлика провели для выпускников школ Николаева, не сдавших ВНО, акцию «Поверь в себя, не бойся, поступай».

Об этом говорится в сообщении университета.

В рамках акции студенты представили разработанную специалистами университета программу «Шанс».

Эта программа позволяет каждому человеку, желающему учиться, найти свой вариант получения высшего образования, независимо от результатов ВНО.

Для каждой индивидуальной ситуации разработан алгоритм, позволяющий абитуриенту войти в образовательное пространство, получить специальность, о которой он мечтает, не потерять год, а, иногда, даже выиграть во времени.

Студенты представили абитуриентам свои истории, а также истории выпускников университета, для которых недостаточные результаты ВНО стали не проблемой, а поводом, доказать свои способности и достичь успеха.

«В соответствии со статистическими данными, ВНО в Украине не прошло 65000 человек, из заявивших о желании поступить в вузы. Сегодня это проблема, которую необходимо решать, потому что за ней судьбы наших детей, их уверенность в себе и своем завтрашнем дне», - сообщили в пресс-центре университета.

Абитуриентов, желающих начать обучение в этом году и найти лучшую форму дистанционной, очной, заочной формы обучения, организаторы акции пригласили на ежедневные очные консультации в приемную комиссию университета по адресу г. Николаев, ул. Котельная, 2 и заочные, по телефонам (0512)59 30 01; (0512)550736; (050)3947287.

В рамках акции студенты подготовили и представили абитуриентам анимационный ролик «Сон в летнюю ночь о ВНО».