«Я продолжаю верить в свою победу», – жительница Николаева нуждается в помощи в борьбе с лимфомой

Жительнице Николаева 25-летней Макаренко Анастасии необходима помощь в сборе средств для лечения крупноклеточной Неходжскинской лимфомы. На данный момент удалось собрать 12 000$ из 38 000$.

Об этом идет речь в письме, которое пришло в редакцию. «Преступности.НЕТ».

В сентябре 2017 года Анастасии диагностировали Т-клеточную анапластическую крупноклеточую Неходжскинскую лимфому - основная опухоль находится в средостении. Из-за неудачного расположения от нее невозможно избавиться хирургическим путем.

Так, по состоянию на март 2018 года, девушка уже прошла восемь курсов химиотерапии.

«После 7 месяцев борьбы за жизнь было сделано котрольное ПЭТ КТ обследование, которое показало, что химиотерапия не дала нужного результата, опухоль не реагирует на неё и только прогрессирует. Опухоль увеличилась еще на 40 %. Вся коварность этого вида лимфомы в том, что она очень агрессивная и быстро растет, поэтому необходимо срочно начинать лечение», - идется в сообщении.

А в мае 2018 года была сделана ещё одна диагностическая операция, четвёртая по счету. На данный момент пройдено 12 курсов химиотерапии.

Помощь можно перечислить на карту на имя мамы Насти - Макаренко Натальи Алексеевны:

4731 2191 0945 2171 (грн) карта Приватбанка. Получатель: Макаренко Н. А.

Телефон для связи с мамой Насти и подтверждения всей вышеописанной информации :

+38067 145 7045 (Наталья Алексеевна)