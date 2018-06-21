«Как дела, Ману?» - президент Франции отчитал подростка, который к нему фамильярно обратился

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Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал подростка, который фамильярно к нему обратился.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Президенту Франции не понравилось, когда его позвали уменьшительным именем «Ману», и проинструктировал подростка, как к нему надо обращаться.

- Как дела, Ману? – обратился подросток к Макрону.

- Нет, так нельзя. Ты тут на официальной церемонии и должен вести себя соответственно. Можешь строить из себя дурака, но… обращайся ко мне «господин президент» или «господин»… Сначала выучись, получи диплом, начни зарабатывать на жизнь. А тогда будешь поучать других.   

Напомним, что ранее Обама примерил образ простого человека и стал звездой «YouTube».

Вадим Богданов

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русскийобщество