Презентация эффектных авто, музыкальные баталии и MORE NEBA: афиша мероприятий ко Дню Молодежи

В субботу, 23 июня, николаевская молодежь будет традиционно отмечать свой «профессиональный» праздник. В связи с этим на Соборной площади состоится концерт, на котором стартует второй этап ралли «Кубок Лиманов», рок «сразится» против джаза, а после выступит киевская рок-группа «MORE NEBA».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Начнется все с самой экстремальной части концертной программы – с 18:00 перед николаевцами будут красоваться автомобили-участники ралли «Кубок Лиманов». С ними можно будет фотографироваться, общаться с водителями и уже выбирать себе фаворитов в предстоящих гонках.

После, в 19:00 Performance Big Band повторит свою драйвовую программу «Rock VS Jazz». Со сцены прозвучат как откровенно тяжелые ритмы, так и «лайтовые» хиты, которые точно знают многие.

Основным же сюрпризом для николаевцев должна стать киевская группа «MORE NEBA», которая начнет выступление в 21:00. Хедлайнеры обещают «прокачать» Николаев добротным альтернативным поп-роком.