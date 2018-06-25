В Николаеве задержали рабочих КП «ЭЛУ автодорог», которые хотели продать асфальтную крошку

В Николаеве сотрудники Управления по защите экономики задержали работников коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» за незаконный сбыт асфальтной крошки.

Об этом сообщил руководитель Службы автодорог Николаева Андрей Максименко у себя на странице в Facebook.

По его словам, работники предприятия торговали отфрезерованной асфальтной крошкой.

— Спасибо сотрудникам УЗЭ за оперативную работу. Задержали работников КП «ЭЛУ Автодорог» Николаева, которые торговали отфрезерованной асфальтной крошкой. Надеюсь, что по факту будет сделана ревизия всех материалов, находящихся на балансе предприятия! – написал Андрей Максименко.

Напомним, в 2016 году николаевский городской голова Александр Сенкевич хотел за символические деньги продать израсходованную после ремонта дорог в городе асфальтную крошку Службе автомобильных дорог в Николаевской области, чтобы помочь с ремонтом дорог за Николаевом.