Студенты НУК стали победителями Международной студенческой олимпиады по IT

Студенты Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова (НУК) стали победителями в Международной студенческой Олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Universe – 2018».

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Финал олимпиады проходил с 7 по 9 июня. За победу боролись 120 студентов из более чем 40 учебных заведений Украины и других стран.

Вслед за НУК второе место занял Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», а третье – Винницкий национальный технический университет.

«Убедительную победу Национального университета кораблестроения обеспечили студенты кафедр информационных управляющих систем и технологий (ИУСТ) и программного обеспечения автоматизированных систем (ПОАС) учебно-научного института компьютерных наук и управления проектами НУК: Баланская Юлия (гр. 5142м, кафедра ИУСТ) – І место в конкурсе «Управление IT-проектами»; Артеменко Максим (выпускник кафедры ИУСТ) – І место в конкурсе «Программирование 1С:Предприятие 8"»; Голубев Сергей, Зелинский Вадим (гр. 4151, кафедра ПОАС) – ІІ место в конкурсе «Лучший инновационный диплом (проект)»; Дрозд Анастасия (гр. 5141м, кафедра ИУСТ) – победа в номинации «Лучшая постановка целей» конкурса « Управление IT-проектами», - отметили в вузе.

Международная олимпиада «IT-Universe» была создана в 2014 году на основе конкурса «IT-Планета», который проходил на территории Украины, Беларуси, России и Казахстана. Сегодня превалирующее число участников проекта– студенты украинских вузов. Всего в 2018 году участие в олимпиаде приняли студенты из 150 вузов Украины и ближнего зарубежья.

Ценность подобных проектов растет в кругу ИТ-компаний, которые перестают опасаться длинных инвестиций. Поддержка чемпионата дает им возможность обучать и рынок, и потенциальные кадры. В 2018 году организацией конкурсов занимаются «Сообщество ИТ-директоров Украины», «Союз автоматизаторов Бизнеса», «Университет «КРОК», консалтинговая компания «Supremum», «Modnakasta» и Киевский национальный университет культуры и искусств. Партнерскую поддержку оказывает ВНТУ, «Центр Сертифицированного Обучения «Procom» и облачный оператор «GigaCloud».