Снигиревский райсуд опять прекращает свою работу – он снова остался без судей

Снигиревский районный суд Николаевской области сообщает о прекращении правосудия с 29 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В связи с окончанием шестимесячного срока командировки из штата Снигиревского районного суда отчислили судей Первомайского горрайонного суда Николаевской области Татьяну Фортуну и Рубежанского городского суда Луганской области Юрия Кобзаря.

По штатному расписанию в суде четыре должности судей, три из которых в настоящее время являются вакантными. Судья Иванна Кветка прекратила выполнять полномочия судьи в связи с окончанием пятилетнего срока, на который она назначена.

Со 2 июля канцелярия суда будет осуществлять прием и регистрацию заявлений, исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, материалов уголовных производств, направленных прокуратурой. Однако распределить дело конкретному судье с помощью автоматизированной системы документооборота невозможно в связи с отсутствием судей.

При указанных обстоятельствах гражданские и административные дела должны храниться в канцелярии до назначения судей или решения вопроса командировки судей из другого суда. Уголовные производства, ходатайства следственных органов и другие материалы согласно действующему законодательству будут направляться в Апелляционный суд Николаевской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

Напомним, что такая же ситуация, когда Снигиревский районный суд остался без судей, сложилась в сентябре 2017 года.