Facebook успешно испытал лазерную пушку, которая с высоты птичьего полета раздает высокоскоростной интернет

Facebook провел успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь в небе над Калифорнией. Для этого американский технологический гигант установил специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna.

Об этом сообщает Business Insider,

В эксперименте были задействованы два компонента. Один из них - так называемый «лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования», который был установлен на самолете. А другой – «наземная оптическая станция», которая выявляла и соединялась с лазером с земли.

С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.

Ранее на этой неделе в Facebook объявили, что в лаборатории с помощью лазера смогли добиться скорости беспроводного интернета на уровне 80 Гигабит.