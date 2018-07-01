«УКРОПовец» Колесников хочет стать членом исполкома Южноукраинского горсовета с задачами, которые не в компетенции исполнительного органа

Валерий Колесников Депутат Николаевского областного совета от партии «УКРОП» Виктор Колесников намерен стать членом исполнительного комитета Южноукраинского горсовета, и поставил перед собой ряд задач, которые намерен решить на этом посту.

Об этом свидетельствует подписанная им статья, вышедшая 28 июня в южноукраинской газете «Контакт», передает «Барометр».

Стоит отметить, что решение тех задач, которые Колесников намерен решить на посту члена исполкома Южноукраинского горсовета, не входит в компетенцию членов исполкома, который в своем большинстве занимается решение вопросов детской опеки и рекламы. Депутат отмечает, что намерен:

- сократить избыточность чиновничьего аппарата, непроизводственных сил, засевших в зданиях, предусмотренных для детей; - возобновление сотрудничества и взаимовыгодных отношений с градообразующим предприятием - ОП ЮУАЭС; - организация комиссии по проверке предприятий - неплательщиков налогов; - закрытие в городе так называемых «Национальных лотерей», несущих горе семьям людей, склонных к азартным играм; - доведение до логического конца незавершенного уголовного дела и наказание казнокрадов из числа местных депутатов, и место для них - соответствующее уголовному кодексу времяпрепровождения - коллективный труд под нестареющим лозунгом «На свободу - с чистой совестью»; - пересмотр и уменьшение в разы численности инженерно-технических коммунальных предприятий города, в настоящее время превышающей число дворников и сантехников.

Решение данных вопросов лежит в зоне ответственности полиции, прокуратуры, суда, фискальной службы и депутатов Южноукраинского горсовета.

Напомним, что в этом же статье Валерий Колесников извинился за свою публикацию в соцсети Facebook о том, что Вооруженные силы Украины бомбили окраины Донецка.