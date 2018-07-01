В отелях до понедельника: Омелян рассказал, когда украинские туристы возвратятся домой из Туниса

2 июля всех украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Туниса, авиакомпания «Браво» за свои средства заберет и отвезет домой, а до этого времени они будут размещены в отелях.

Об этом 30 июня сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян по итогам достигнутых договоренностей с перевозчиком.

— После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы авиакомпания «Браво» согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором. Туроператор «Оазис Тревел» за свои деньги должен разместить всех украинцев в отелях Туниса до понедельника, - заявил Владимир Омелян.

Он добавил, что сложившаяся ситуация обусловлена ​​значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.

Также глава министерства привел перечень рейсов и время отправления из Туниса и посоветовал следить за обновлениями информации на сайте авиакомпании «Браво».

Министр напомнил, что 3 июля в МИУ состоится заседание по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что часть туристов возвращается в Украину.