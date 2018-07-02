«Сломан, украдено», - в николаевском сквере выставили десятки табличек, чтобы привлечь внимание к проблеме вандализма

В Николаеве в дендропарке Корабельный выставили около 20 табличек, которые указывают на проблему вандализма.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевец Альберт Панченко.

Таблички стоят на месте кустов, а также элементов оборудования парка, которые были украдены или сломаны.

«Когда мы создавали дендропарк в Корабельном, то понимали, что возникнут проблемы с текущим обслуживанием, но мы и представить не могли, что главной проблемой будет воровство и вандализм. Чтобы люди поняли масштабы бедствия, мы решили провести акцию», - рассказал он.

Напомним, что этот дендропарк открыли в Корабельном районе летом 2016 года.