Марш военных, выставка техники и полевая кухня: как николаевцы отмечали День ВМС Украины ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 1 июля николаевцы празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Так, утром военные моряки, горожане и гости собрались на обновленном речвокзале, где заранее пришвартовались два судна - средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и ракетный катер «Прилуки».

Кроме кораблей горожан на месте ждали выстроенные в ряд военнослужащие, полевая кухня и выставка военной техники для любителей тематических фотографий, а также зона отдыха.

Изначально бойцы Военно-морских сил и морские пехотинцы прошли торжественным маршем, после чего прибыли глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и мэр Николаева Александр Сенкевич, которые и поздравили присутствующих с праздником.

После поздравлений и вручения грамот николаевцев пригласили отведать полевой обед, кроме этого все желающие могли подняться на борт прибывших суден.

Также вечером всех желающих ждет праздничный концерт и салют.