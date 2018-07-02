В мэрии Николаева обеспокоены застройкой прибережной зоны Леваневцев - в ГАСК заявляют, что отменят все разрешения

Городская власть Николаева обеспокоилась тем, что в микрорайоне Леваневский незаконно застраивается прибережная зона.

Об этом стало известно в понедельник, 2 июля в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича.

Так, данный вопрос поднял первый заместитель городского головы Владимир Крыленко, который предложил обратиться в ГАСК за разъяснениями по каким причинам проходит застройка, так как по имеющимся данным никаких соответствующих разрешений нет.

- После звонка Владимира Игоревича, мы выезжали в пятницу на место. Да, там территория ограждена забором, у них есть разрешение на проведение строительно-монтажных работ на территории бывшего детского садика. Есть фундамент, отрыт котлован, виден прибор для забивания свай. С сегодняшнего дня организована официальная проверка, есть все основания по отмене этого решения, просто нужно соблюсти процедуру. Я сам лично был в пятницу, работы там не велись, - сообщил начальник городского ГАСКа Валентин Возчиков.

Татьяна Суслова При этом, депутат Татьяна Суслова заявила, что данный вопрос возник 28 декабря 2017 года и секретарь Николаевского горсовета, а на тот момент также и.о. мэра Татьяна Казакова поручила этот вопрос директору департамента противодействия коррупции Андрею Ермолаеву и управлению ГАСК, но с тех пор вопрос завис.

- Он (вопрос, - ПН) ведется в переписке между администрацией Заводского района, которая помогла им тем, что установила забор. Ермолаев находится в переписке с ними, с ГАСКом, все знают, что нет земли. К сожалению, он не в курсе, что у предпринимателя есть декларация, - негодовала Суслова.

Владимир Крыленко

Что касается декларации, то в ней, по словам депутата, прописано, что данные работы подразумевают реконструкцию, однако там же прописано, что планируется постройка пятиэтажного дома.

- Должна быть проектная документация, экспертиза, но ничего этого нет. Самое главное, они упорно строятся. Строительство проходит в водоохранной зоне, это меньше 50 метров от реки, это нарушение Водного и Земельного кодекса, хотя у них нет участка. И это называется реконструкция, согласно их декларации, - добавила Суслова.

В итоге, Возчиков уверил мэра и депутатов, что все будет по закону, и если есть нарушения, то стройку ликвидируют, о результатах проверки и других действиях он будет сообщать лично.

Напомним, как ранее сообщалось, в 2009 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение №36/62, согласно которому последняя зеленая зона в бывшем военном гарнизоне на берегу реки, на месте бывшего летнего кинотеатра была роздана 18-ти гражданам под строительство индивидуального жилья. После чего началась вырубка деревьев, а жители соседних домов сразу же стали протестовать против уничтожения зеленой зоны.

Однако, люди, вышедшие на общее собрание к месту вырубки рощи, в ходе бурного обсуждения плана своих действий так и не решились сносить забор, возведенный вокруг сквера застройщиками.