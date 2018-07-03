Суд максимально облегчил меру пресечения обвиняемому во взяточничестве депутату Николаевского облсовета Каражею и отдал весь залог

Александр Каражей Суд вернул 413 тысяч гривен залога обвиняемому в получении взятки депутату Николаевского совета от БПП Александру Каражею, а также назначил самую легкую меру пресечения ­– личное обязательство.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, депутата Николаевского областного совета от «БПП-«Солидарность» и тогдашнего руководителя «Николаеврыбоохраны» Александра Каражея задержали на взятке еще 12 января 2016 года. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен. Затем суд отправил Каражея в СИЗО, назначив залог в 413 тысяч гривен, который вскоре внесли.

Адвокат обвиняемого в получении взятки просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства и вернуть всю внесенную сумму залога и аргументировал просьбу тем, что его подзащитный выполняет все процессуальные обязательства, не совершал преступлений и никаким образом не влиял на свидетелей, потерпевшего или ход следствия.

Прокуроры против удовлетворения ходатайства защиты возражали, ссылаясь на то, что именно применение меры пресечения в виде залога и обеспечивает надлежащее поведение обвиняемого.

Судья Сергей Черниенко согласился с доводами адвоката и отметил, что по стечению времени и в результате изменения обстоятельств некоторые из указанных рисков вообще перестали существовать, а степень других значительно уменьшился. Судья подчеркнул «безупречное» поведение обвиняемого и посчитал неоправданным меру пресечения в виде залога.

Вместе с тем судья отметил, что рассмотрение производства еще будет длиться долго из-за загруженности суда и большого объема материалов. Также в определении суд указал, что внесенный залог обесценивается из-за инфляции, а по словам обвиняемого, деньги не его и часть с этой суммы он занял под проценты, которые он вынужден периодически выплачивать.

В итоге суд изменил обвиняемому меру пресечения на личное обязательство – ему нужно получать разрешение суда на выезд из населенного пункта, в котором он проживает, уведомлять суд об изменении места жительства и работы, сдать на хранение документы для выезда за границу. Также суд вернул и все 413 тысяч гривен залога.

Напомним, что в апреле 2017 года Каражей стал заместителем главы Коблевской объединенной громады и занимается вопросами привлечения инвестиций.

После того, как производство было передано суд, на одном из первых заседаний, во время заслушивания записей телефонных разговоров выяснилось, что бывший первый вице-губернатор Николаевщины Николай Романчук требовал от Каражея организовать стол для нардепа от БПП Сергея Березенко, прибывшего контролировать назначение руководства Николаевского облсовета.