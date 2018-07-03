Пешеходные зоны будут проектировать с учетом потребностей людей с инвалидностью, - Минрегион

Начиная с 1 сентября 2018 года пешеходные зоны будут обязательно проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отмечается, что Минрегион обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, вводит обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

«Соответствующая норма содержится в новом ГСН В.2.3-5:2018 «Улицы и дороги населенных пунктов», который вступает в силу с 1 сентября 2018 года», - сказано в сообщении.

Также обязательное создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах также прописано в новом ГСН Б.2.2-12:2018 «Планировка и застройка территорий». В частности, согласно с ним, расширяются требования по проектированию остановок общественного транспорта с учетом их доступности и информированности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения: тактильные поверхности, звуковые пешеходные переходы и тому подобное.

«Мы должны создать безопасное и комфортное пространство для всех. Это необходимые требования для создания реального безбарьерного пространства в Украине и они вступят в силу уже с сентября этого года. Например, если пешеходный переход разноуровневый, то обязательно нужно обустраивать пандусы или лифты, регулируемые пешеходные переходы со светофорами должны иметь звуковые сигналы», - сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, устройство пешеходных переходов будет проводиться следующим образом: применение на границе тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом пандусов или выполнения всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью; обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами; понижение бордюра до уровня проезжей части на приподнятых островках безопасности или наземных пешеходных переходах; обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.