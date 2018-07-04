В Крыму засуха и «Гоблин» просит у России помочь деньгами

Подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева с просьбой выделить до 400 миллионов рублей (около 166 миллионов гривен) для компенсации прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями из-за засухи на полуострове.

Об этом сообщает сайт «Крым. Реалии».

- Нынешний год выдался непростым для сферы сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая, о чем неоднократно было сказано, – подчеркнул Аксенов, ранее известный в криминальных кругах под прозвищем «Гоблин».

В июне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей. Аксенов прогнозировал, что средняя урожайность зерновых культур в 2018 году будет в два раза меньше показателей предыдущего года.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

«Крымчане пьют воду из почти пустых водохранилищ. Это – последствия засухи на полуострове. Журналисты проехали по северу и востоку полуострова и воочию убедились, что людям действительно критически не хватает питьевой воды», - сообщает издание.

Напомним,