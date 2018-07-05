В Службе автодорог рассказали, как продолжается ремонт на трассе Николаев – Днепр

На автодороге Н-11 Николаев – Днепр продолжаются ремонтные работы на участке между селами Добрая Воля и Новополтавка.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Выполняются работы по укладке нижнего слоя дорожного покрытия – выравнивающего слоя асфальтобетона. Кроме того, ведутся работы по укреплению обочин и обустройству съездов.

Инспекторы Службы автомобильных дорог вместе с работниками лаборатории по контролю качества производства осуществляют постоянный контроль качества ремонтных работ и материалов. Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными, обращать внимание на предупредительные знаки, особенно в местах проведения дорожных работ.

Напомним, ранее были опубликованы фото, как выглядит освещенное Калиновское кольцо под Николаевом.