Трансгендер выиграла конкурс красоты «Мисс Испания» и теперь будет бороться за титул «Мисс Вселенная»

Испанка Анхела Понсе станет первым трансгендером, которая примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

Об этом сообщает «Медуза».

26-летняя Понсе завоевала титул «Мисс Испания-2018», опередив 22 других участниц конкурса. В своем инстаграме она написала, что представлять Испанию на конкурсе «Мисс Вселенная» было ее мечтой. В 2015 году Понсе уже участвовала в национальном конкурсе, но проиграла Мирее Лалагуне из Барселоны.

В 2012 году трансгендеру из Канады Дженне Талаковой запретили участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Такое решение вызвало большой общественный резонанс. На следующий год организаторы отменили запрет на участие в конкурсе для людей, сменивших пол.

Напомним, что ранее в Киеве неизвестные в масках напали и избили участников лекции о трансгендерности.