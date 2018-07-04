Николаевский базовый медицинский колледж выпустил почти 300 специалистов и бакалавров

В июле Николаевский базовый медицинский колледж выпустил 270 младших специалистов и 17 бакалавров специальности «Медсестринство».

Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

«Пусть профессия, которую вы получили в стенах нашего колледжа, станет для вас гарантом успеха и благополучия. Пройдя через тернии к звездам профессионального мастерства, вы добьетесь новых побед и достижений. Любите свое Отечество, свой дом. Помните о клятве, которую дали на выпускном празднике, берегите свою честь и призвание! Вы – будущее Украины! И мы вами будем гордиться!» – с такими словами обратился к своим питомцам директор колледжа Сергей Николаевич Губанов.

Гарантией профессиональной подготовки медицинских работников стали результаты лицензионного интегрированного экзамена КРОК-М и КРОК-Б. Качественный показатель по всем специальностям был выше национального. Так, у медицинских сестер он составил 91,9% , у акушерок - 90,6% . Среди выпускников дипломы младшего специалиста с отличием получили 7 человек, дипломы с отличием бакалавра медсестринства – 3 человека.

Впервые в этом году студенты вторых курсов проходили внешнее независимое тестирование по украинскому языку, и его результаты продемонстрировали высокий уровень преподавания в учебном заведении. 205 участников ВНТ из колледжа успешно сдали этот экзамен. Знания 8 студентов были оценены на 11 баллов.

Выпускники Николаевского базового медицинского колледжа успешно работают по специальности в Польше, Испании, Италии, что подтверждает профессиональную подготовку и качество знаний.

История развития учебного заведения демонстрирует преемственность поколений и традиций. Среди выпускников НБМК много известных руководителей здравоохранения Николаевщины, ученых, профессиональных медицинских сестер. Это кандидат медицинских наук, президент ассоциации эндоскопистов Украины, доцент кафедры онкологии Киевской медицинской академии последипломного обучения Тофан Анатолий Васильевич, кандидат медицинских наук, преподаватель Одесского медицинского университета Грузевский Александр Анатолиевич, кандидат фармацевтических наук, преподаватель Запорожского медицинского университета Михайлюк Евгений Олегович.

Дипломы учебного заведения дали путевку в жизнь заслуженному врачу Украины, главному врачу городской больницы №3 Чеботареву Александру Петровичу, заслуженному врачу Украины, заместителю главного врача городской больницы №4 - Гунченко Василию Кузьмичу, кандидату медицинских наук, хирургу национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова Кондратенко Борису Николаевичу. Он успешно заведует кафедрой лабораторной диагностики биологического факультета Николаевского национального университета имени Сухомлинского выпускник колледжа Черно Валерий Степанович. Почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Николаевом» награждена медицинская сестра Панчук Зореслава Николаевна. Ассоциацию медицинских сестер Николаевской области возглавляет выпускница колледжа, заместитель главного врача по медсестринству Шульгина Надежда Андреевна.

В этом году исполнилось 15 лет сотрудничества колледжа с Одесским, Запорожским, Винницким медицинскими университетами, 10 лет - с Киевским и Днепропетровским медицинскими университетами. Представители этих учебных заведений ежегодно посещают учебное заведение с надеждой принять в свои студенческие ряды наших выпускников. При этом зачисляются они на 2-й и 3-й курсы обучения.

Успешно пройдя аккредитацию медсестринского бакалаврата, коллектив учебного заведения уверенно смотрит в будущее. Осваивать новые учебно-профессиональные программы, совершенствовать методики преподавания, внедрять новейшие образовательные технологии, развивать сотрудничество с медицинскими университетами Украины и Европы – это не завтрашний день колледжа, это задачи сегодняшнего дня. И они успешно реализуются коллективом Николаевского базового медицинского колледжа.