В Украине запретили рекламу на уличных фонарях

Верховная Рада на заседании во вторник, 3 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект №3454 по размещению рекламы.

Данную инициативу поддержали 226 народных депутатов.

Согласно тексту документа, запрещается размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, а также на опорах наружного освещения (фонарях).

В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие проекта «должно ограничить тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к визуальному засорению улиц и площадей, должно способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения».

- Законопроект направлен в первую очередь на обеспечение безопасности, поскольку речь идет о запрете размещать рекламные конструкции на опорах транспортных сетей, — уточнила глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.