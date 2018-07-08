Кафедра журналистики МКУ им. П.Орлика и «Преступности.НЕТ» запускают новый медиапроект «Школа онлайн-журналистики»

Сегодня в сфере массовой информации все большей популярности приобретают новые медиа и онлайн-журналистика. Отвечая на вызовы информационного общества, кафедра журналистики МКУ имени Пилипа Орлика и интернет-издание «Преступности.НЕТ» разработали практический курс для пользователей информационных онлайн ресурсов. Руководителем проекта и ведущим консультантом станет главный редактор издания «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко.

Интенсивный курс занятий в «Школе онлайн-журналистики» рассчитан на студентов специальности «Журналистика» и смежных специальностей Международного классического университета имени Пилипа Орлика, которые хотят реализовать себя в сфере интернет-журналистики, а возможно, даже, и стать журналистами «Преступности.НЕТ».

Идея работы медиа школы на сегодня достаточно актуальна, поскольку процессы глобализации влияют на жизнь общества, распространяя принципиально новые модели социальной интеграции, коммуникации, общественно-политической активности, трансформируют структуру информационного потребления. Для современного востребованного журналиста необходимыми уже становятся навыки оперативно, компетентно, непредвзято, грамотно и в кратчайшие сроки предложить свой материал читателю.

- Наш университет идет в ногу со временем. И для своих студентов-журналистов мы предлагаем наилучшие базы практик, обучающие программы, заграничные стажировки. Участники «Школы» получат полезный опыт и знания в сфере онлайн-коммуникаций, – отметила ректор МКУ имени Пилипа Орлика Людмила Матвиенко.

По итогам обучения студенты МКУ теперь будут иметь возможность, кроме получения диплома бакалавра своей специальности, получить и Сертификат, подтверждающий практическое обучения в «Школе онлайн-журналистики». Раз в неделю, на протяжении целого дня студенты будут заняты практической деятельностью на базе «Преступности.НЕТ».

В процессе обучения в «Школе онлайн-журналистики» выпускники ознакомятся с основными правилами подготовки и написания новостей для интернет-СМИ, а также, источниками получения информации; попробуют себя в разных жанрах онлайн-журналистики; освоят основные принципы, используемые журналистами интернет-изданий в работе; узнают, как провести фактчекинг, отличить фейк от правды и многое другое.

Проект разработан в рамках дуальной модели обучения, при которой часть обучения проходит на базе учебного заведения, а часть на рабочем месте. Мировая практика свидетельствует, что дуальные формы обучения дают лучшее качество образования, повышают конкурентоспособность молодых выпускников. Университет имени Пилипа Орлика использует разнообразные модели дуального образования, сочетающие как закрепление за ведущими предприятиями, так практики и стажировки в крупнейших украинских и зарубежных профильных компаниях. Это позволяет студентам не только изучить международный опыт, но и получать достаточно высокую оплату своего труда, стать материально независимыми.

Курс подготовлен при непосредственном участии преподавателей МКУ имени Пилипа Орлика – теоретиков – кандидатов наук по социальным коммуникациям и лучших практикующих журналистов Николаевщины и Украины.

Специалисты университета также разработали разнообразные программы действий для абитуриентов, которые не сдали ВНО или недобрали необходимое количество баллов для поступления. Эти программы позволяют каждому человеку, желающему учиться, найти свой вариант получения высшего образования.

Для каждой индивидуальной ситуации разработан алгоритм, получивший название «Шанс». Задача «Шанса» учесть особенности ситуации, сложившейся у абитуриента, и предложить модель входа в образовательное пространство, позволяющую получить образование искомого уровня, не терять год, а иногда, даже выиграть во времени.

Абитуриентов, желающих начать обучение в этом году и найти наилучшую учебную программу очной, заочной и дистанционной модели обучения, университет имени Пилипа Орлика ежедневно приглашает на консультации по телефонам приемной комиссии: (0512) 593 001, (0512) 550 736, (050) 394 72 87, а также по адресу: город Николаев, улица Котельная, 2, сайт mku.edu.ua