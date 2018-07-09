Сроки аренды истекли: В Николаеве проверят законность размещения двух мобильных газовых заправок

Депутаты Николаевского городского совета поручили земельному управлению проверить законность размещения двух мобильных газовых заправок, которые находятся по Садовой и в микрорайоне Варваровка, а также предоставить все документы по ним.

Об этом шла речь в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, в понедельник, 9 июля, - передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Андрей Яковлев рассказал, что земельному управлению было дано поручение подготовить информацию о законности размещения двух модульных газовых счетчиков и заправочных станций в Николаеве.

Начальник управления земельных ресурсов Николаевского горсовета Александра Ефименко сообщила, что срок договора аренды для данных предпринимателей давно истек и подтвердила то, что заправки являются незаконными.

- Договор аренды действовал до 12 февраля 2014 года, то есть в настоящее время договора аренды нет. Земельный участок используют без установленных законом документов, - доложила Ефименко.

- Вы сегодня нас проинформировали о том, что там сейчас самовольный захват городской земли, на которой мало того размещена еще и незаконная газовая станция? У меня вопрос возникает к тем службам, которые должны реагировать на эти нарушения и освобождать городскую землю, - заявил Яковлев.

В свою очередь, Ефименко сообщила, что завтра администрацией Центрального района будет проводится объезд по 34 объектам и также в этот список включат эти две заправки. В результате, депутаты поручили к пятнице, 13 июля, подготовить все документы по двум заправкам.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева вместо жилого дома незаконно построили стоянку и заправку – депутаты требуют провести проверку.