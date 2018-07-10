«Единственный такой ребенок в мире»: трехлетняя девочка из Николаева нуждается в пересадке костного мозга

Трехлетняя жительница Николаева Алена Кашпуренко нуждается в операции по пересадке костного мозга, которая по предварительной оценке обойдется в 120 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщает благотворительный фонд «Соняшник».

«Аленке три года. Диагноз: тяжёлый комбинированный иммунодефицит, тяжелая апластическая анемия, гипоцеллюлярный миелодиспластический синдром, дифецит IKAROS. Несколько серьезных заболеваний в одной крохе. В сочетании с друг с другом - большая редкость. Единственный такой трехлетний ребенок в мире», - говорится на странице фонда.

Единственный метод лечения - пересадка костного мозга. Из родственных доноров никто не подошел. Предварительная стоимость такой операции составляет 120 тысяч евро.

По информации «Преступности.НЕТ», семья Алены Кашпуренко рассчитывала на то, что помочь сможет польская клиника им. Юраша, в городе Быдгош. Однако из больницы пришел ответ, что там провести операцию смогут только в конце октября. Поэтому семья Кашпуренко и волонтеры продолжают поиски клиники и сбор денег на операцию.

«Есть выписка с описанием болезни и тем, что помочь может только ТКМ (трансплантация костного мозга, - ПН). Маме врачи сказали, что с таким комплексом болезней в три года - она единственная в мире. Думаю, реально, чтобы эти деньги выделил Минздрав. И по идее, она, так как в Украине помочь не могут, должна идти вне очереди. Сейчас облздрав передает все документы на Минздрав», - рассказала волонтер Инна Тимченко.

Реквизиты для оказания помощи:

Фонд «Соняшник»: р/с 26006060895134

ЕГРПОУ 38086126

МФО 326610

или на карту-счет фонда, которая открыта на Раткогло Е.Н. 5169 3305 0865 5930 (ПриватБанк) для Кашпуренко Алены

или на карту 5168 7427 1872 5983 (Приват Банк) Кашпуренко Елена Иосифовна (бабушка)