Баштанский водоканал может остановить работу – на предприятии заканчиваются запасы вещества для очистки воды

В Баштанке на КП «Горводоканал» возникла угроза остановки, потому что запаса гипохлорита натрия осталось на 11 дней.

Об этом в Facebook написал директор водоканала Виктор Кот.

Гипохлорит натрия необходим для очистки и обеззараживания питьевой воды и сточных вод. Его дефицит вызван остановкой производства и отгрузки жидкого хлора и гипохлорита натрия на заводе «Днепразот».

«Ситуация действительно критическая. Запаса гипохлорита натрия на водоканале на 11 дней. Возникает угроза остановки. Еще раз обращаемся к потребителям с просьбой об экономном использовании воды из водопровода. Просим прекратить поливы приусадебных участков и рассчитаться за потребленную воду немедленно. Сегодня поставки гипохлорита натрия возможны в ограниченном количестве только при полной предоплате», - написал Кот.

Напомним, что в 2014 году Антимономольный комитет оштрафовал баштанский «Горводоканал».