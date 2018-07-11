Родители учеников школы №1 жалуются, что директор ввел «крепостное право» – депутаты горсовета Николаева обещают провести проверку

Родительский комитет школы №1 имени Олега Ольжича заявляют, что директор учреждения Николай Матиюк ввел крепостное право и попросили депутатов Николаевского горсовета создать рабочую группу и проверить учебное заведение.

Об этом стало известно во вторник, 10 июля, в ходе заседания профильной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, — передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на комиссии присутствовала экс-заместитель директора по хозяйственно-административным вопросам Жанна Курченко, которая отметила, что комиссию по проверке школы перенесли на 20 августа из-за того, что директор на 54 дня ушел в отпуск.

— Суть вопроса в том, что в школе ничего не делается, за 34 года школа разрушилась. Родители систематически на все сдают деньги, начиная с 1 сентября и заканчивая маем месяцем. Мы покупаем мел, все в классы, что нужно. Ремонт классов делается за счет родителей, а столовая вообще в плачевном состоянии. Почему у нас посуда в школе собрана со всех школ? У нас дети пьют из битых чашек, едят из битых тарелок. Мы к директору обращаемся, но на все у него есть отговорки, он считает себя паном в этой школе, и у нас реально есть рабство в школе, реально у нас крепостное право. Весь обслуживающий персонал «под колпаком» так сказать, все учителя «загнаны в угол», они боятся что-то сказать, — рассказала одна из представителей родительского комитета.

В итоге депутаты согласились создать рабочую группу в составе которой будут депутаты Артем Грозов, Станислав Мишкур, Наталья Горбенко, Павел Зоткин и выехать на место для проведения «всеобъемлющую проверку».

Напомним, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, не смотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Ранее сообщалось, что директор школы №1 имени Олега Ольжича Николай Матиюк предложил объединить его учебное заведение с гимназией №3 и экономическим лицеем №1, однако директора этих школ выступили против такого предложения.