В Николаеве второй месяц ищут пропавшего без вести мужчину - он страдает потерей памяти

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Анатолий Камышов
В Николаеве разыскивают без вести пропавшего Анатолия Камышова, который ушёл из дому и до сих пор не вернулся.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили его родственники.

Ещё 25 мая в 10:00 мужчина вышел из дома и пошёл в парикмахерскую, после чего пропал.

Приметы: небольшого роста, седой, среднего телосложения, на правой руке нет трех фаланг пальцев, на животе большой шов после операции. Страдает потерей памяти. 

Был одет: в черную футболку с коротким рукавом и серые брюки. На ногах черные сандалии на липучках.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить в полиции или родственникам по этим телефонам: (0512) 43 07 58, 093 038 95 15.

Людмила Жерновская

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