В Николаеве почтили память бойцов ВСУ, погибших под обстрелами боевиков в Зеленополье

В среду, 11 июля, в Николаеве на территории 79-й десантно-штурмовой бригады прошел реквием по военнослужащим, которые погибли в результате обстрела боевиками населенного пункта Зеленополье в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Почтить память украинских военнослужащих собрались бойцы 79-й бригады, неравнодушные граждане города, а также представители областной и городской власти. Также на реквиеме присутствовали родственники погибших героев. Собравшиеся почтили память военнослужащих минутой молчания и возложили цвету к мемориалу погибших воинов.

Как известно, 11 июля 2014 года вблизи населенного пункта в Зеленополье в Луганской области боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из РСЗО «Град». В результате обстрела погибло около 30 военных, более 100 раненых. В бою под Зеленопольем 79-я Николаевская аэромобильная бригада потеряла 9 военнослужащих, еще 41 был ранен.