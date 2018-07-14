Основатель одной из крупнейших сетей американских пиццерий ушел в отставку из-за «слова на букву н»

Основатель сети пиццерий «Папа Джонс» Джон Шнаттер ушел из руководства компании после скандала вокруг расистского высказывания – он использовал в разговоре слово «ниггер».

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий попросил прощения у сотрудников компании – в своем письме, адресованном бывшим коллегам, он сказал, что «расизму нет места в нашем обществе». Слово на букву «н» Джон Шнаттер произнес еще в конце мая, во время корпоративной ролевой игры, на которой отрабатывались приемы разрешения конфликтных ситуаций. Он сказал, что создатель сети ресторанов KFC, полковник Сандерс якобы постоянно использовал слово «ниггер», однако никогда не становился из-за этого объектом претензий.

Сеть пиццерий была вовлечена в расистский скандал еще в прошлом году, когда «Папа Джонс» потеряла свое эксклюзивное спонсорство с Национальной футбольной лигой США. Договор был расторгнут после заявления Шнаттера о том, что протест игроков против расизма о время исполнения национального гимна наносит ущерб его компании. На сегодняшний день сеть пиццерий «Папа Джонс» насчитывает около пяти тысяч ресторанов в почти сорока странах мира.

Напомним, что ранее в рекламе китайского порошка темнокожего парня постирали, и он превратился в азиата.