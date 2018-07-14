Спасение от жары, - в центре Николаева установили охлаждающую водяную рамку

В Николаеве в субботу, 14 июля в районе пересечения улиц Соборная и Адмиральская установили охлаждающую рамку, которая рассеивает водяные капли.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Эту рамку, как и в прошлом году, установила служба спасения. Возле нее дежурят двое сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Ранее в соцсетях николаевцы просили установить рамку, чтобы было легче переносить жару, которая установилась в городе. По словам спасателей, рамка будет работать сегодня до 18:00-19:00. Позднее решат вопрос, будут ли ее выставлять в воскресенье и будние дни.