В Николаеве днем во вторник на час разведут Ингульский мост

В Николаеве во вторник, 17 июля, с 12:00 до 13:00 планируется технологическая разводка Ингульского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог».

Мост разведут в связи с наладочными работами гидронасосов после ремонта. Николаевцев просят учесть информацию о разводе моста при планировании своих маршрутов.

Напомним, что в сентябре 2015 года Ингульский мост не удалось развести вовремя. После укладки нового асфальта на Ингульском мосту его разводная часть не поднялась из-за перегруза.