Николаевец возмутился, что возле областного управления полиции водители паркуют машины на тротуарах

В Николаеве, напротив здания Главного управления Национальной полиции в Николаевской области 17 июля водители припарковали свои автомобили прямо на тротуарах.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

«Там постоянно такая ситуация. Куда смотрит полиция?» - написал он.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель так припарковал «Porsche Cayenne», что заблокировал проезд трамваев.

Справка:

Согласно пункту 15.10. Правил дорожного движения Украины, стоянка транспортных средств запрещается:

б) на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

в) на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;

д) в местах, где транспортное средство, которое стоит, сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов.